Marcia indietro Emilia Romagna, revoca stop diesel Euro4

BOLOGNA - "Abbiamo tolto l'imposizione sui Diesel euro 4, stringeremo però le misure emergenziali. Ad esempio: da quattro giorni di sforamento si passerà a 3 dopo i quali scatterà il blocco. Investiremo per aumentare le domeniche ecologiche e metteremo 5 milioni di euro, risorse della Regione, per la rottamazione dei veicoli privati non commerciali". Sono le parole del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini al termine dell'incontro con i sindaci di 30 comuni sul piano aria regionale. Una riunione durata oltre 6 ore e che partiva da alcune deroghe concesse da comuni bolognesi per la circolazione dei diesel euro 4, fermati dalle misure regionali. "Abbiamo fatto una lunghissima riflessione con i comuni - ha aggiunto Bonaccini - le misure per il bacino padano che abbiano validità devono essere prese tutte insieme".