Ministro Costa, Italia ha problemi ambientali seri

ASSISI - "Il Paese Italia è attraversato da problemi ambientali seri se ci riferiamo in particolare all'inquinamento": a dirlo è stato il ministro all'Ambiente, Sergio Costa, a margine della firma del protocollo di intesa con il Comune di Assisi che ha aderito alla campagna "Plastic free".



"Abbiamo avviato un percorso che sta ricevendo grande adesione da tutti i Comuni d'Italia, ma anche da parte di scuole, prefetture e tanti altri enti pubblici", ha aggiunto Costa parlando nello specifico dell'iniziativa ministeriale che a fine anno introdurrà "sul sito web del dicastero un contatore in cui saranno visibili le adesioni".



Il ministro ha anche annunciato che a fine anno "sarà chiuso l'attuale Sistri per la tracciabilita dei rifiuti industriali, per aprire il nuovo in primavera". "Permetterà alle aziende - ha concluso Costa - di avere procedure più snelle ed economiche".