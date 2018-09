Si beve e si mangia, la microplastica contamina la tavola

ROMA - Piccole particelle, di dimensioni inferiori ai 5 millimetri, invisibili a occhio nudo: sono le microplastiche che proprio perché così piccole finiscono nel cibo e nell'acqua (con presenza in prodotti o alimenti, dai frutti di mare al sale marino, dai pesci al miele fino alle acque potabili), spesso portando con se "sostanze tossiche, molecole cancerogene e batteri". Su questo si concentra la ricerca presentata dal mensile 'Il Salvagente'.



L'analisi - fatta nei laboratori del Gruppo Maurizi, in 18 campioni anonimi di bottiglie di cole, aranciate, gassose, tè freddi, tra i più venduti nei supermercati - "mostra una contaminazione al di là delle aspettative: la presenza di microplastiche non ha risparmiato alcun prodotto, tutte e 18 le bottiglie sono risultate contaminate, con valori che vanno da un minimo di 0,89 microparticelle per litro(mpp/l) ad un massimo di 18,89 mpp/l.



"Nel corso delle analisi che abbiamo effettuato per valutare la possibile presenza di microplastiche nei liquidi - spiega Daniela Maurizi, amministratrice del Gruppo Maurizi - abbiamo realizzato accurate prove. I dati rilevati nel nostro laboratorio confermano il legame tra inquinamento ambientale e catena alimentare".



Il Wwf Italia ha per questo lanciato una petizione on-line (su 'change.org/plasticfree') per chiedere, tra le altre cose, all'Europa di vietare i prodotti in plastica usa e getta.