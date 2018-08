L'inquinamento fa male ai reni, può causare malattia cronica

ROMA - Lo smog oltre che ai polmoni fa male anche ai reni. E' la conclusione a cui sono arrivati i ricercatori dell'Università del Michigan in uno studio pubblicato su Plos One. Secondo l'analisi, infatti, può provocare la malattia renale cronica (la Mrc), patologia che si scatena quando i reni di una persona si danneggiano o non possono filtrare correttamente il sangue. L'inquinamento atmosferico contiene particelle molto piccole, le Pm 2,5, che riescono a rimanere nell'aria molto più a lungo delle altre e che vengono inalate regolarmente senza saperlo.



Inoltre, spiegano gli studiosi, contiene anche metalli pesanti come piombo, mercurio e cadmio, noti per influenzare negativamente i reni. Dall'analisi dei dati è emersa una relazione tra i tassi di malattia renale cronica e la concentrazione delle Pm 2,5. Nelle aree con miniere di carbone nella regione degli Appalachia, nell'Est degli Usa, è stato rilevato un rischio superiore del 19% tra gli uomini e del 13% tra le donne di avere una malattia renale cronica. Per Jennifer Bragg-Gresham, autrice principale dello studio, proprio "come il fumo", l'inquinamento atmosferico "contiene sostanze dannose che possono colpire direttamente i reni". (ANSA).