Pfas: Costa, 11 settembre riunione con tutte le istituzioni

ROMA - "Ho già fissato per l'11 settembre una riunione di tutti i soggetti istituzionali interessati alla questione Pfas. Ieri ho incontrato il presidente della Regione Veneto qui a Roma. Questo è l'intento: dobbiamo intervenire rapidamente. In quindici giorni tutti i soggetti istituzionali saranno allo stesso tavolo per iniziare un lavoro. Dobbiamo assolutamente intervenire, anche con una procedura d'urgenza".



Lo ha detto stamani il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), alla trasmissione "L'ultima spiaggia" su Rai Radio1.