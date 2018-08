A Milano sequestrati 5 mln sacchetti di plastica fuorilegge

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - L'unità antiabusivismo della polizia locale di Milano, dopo un controllo all'ortomercato di via Lombroso, ha trovato e sequestrato 5 milioni di sacchetti di plastica 'fuorilegge' in due magazzini.



Gli agenti hanno ispezionato due attività commerciali che vendono al dettaglio e all'ingrosso materie plastiche. Sui banchi di vendita e nei depositi sono stati trovati complessivamente 5 milioni e 100mila sacchetti e borse in plastica privi dell'etichettatura prevista per legge (con gli elementi identificativi del produttore, le informazioni per il consumatore relative alle modalità di raccolta, recupero, riutilizzabilità e corretto smaltimento della plastica e i requisiti di biodegradabilità e compostabilità).



Oltre al sequestro dei sacchetti, i titolari hanno ricevuto sanzioni per 30 mila euro.(ANSA).