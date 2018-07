Melendugno, no a prelievo acqua da pozzi vicini cantiere Tap

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 25 LUG - Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, ha emesso un'ordinanza di divieto di prelievo di acqua dai pozzi nell'area del cantiere Tap in località San Basilio a San Foca di Melendugno, per superamento dei limiti di alcune sostanze pericolose come nichel, cromo e arsenico, vanadio e manganese la cui presenza è stata riscontrata in quantitativi superiori alla norma, in alcuni casi anche di cinque volte. Nell'ordinanza si rileva che Tap non avrebbe impermeabilizzato l'area di cantiere come previsto nella prescrizione A36 e A55 della VIA causando la dispersione in falda di sostanze pericolose. Il divieto contemplato nell'ordinanza ha validità per 30 giorni.



Secondo Tap, "Nichel, Arsenico e Manganese, erano già presenti in falda già prima dell'inizio dei lavori ed hanno trovato conferma durante l'esecuzione degli stessi".