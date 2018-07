Ambiente: Costa, a breve proposta di legge sulla tutela del mare

(ANSA) - "Sto preparando una legge per la tutela del mare che chiamerò Marevivo perché le associazioni che svolgono la difesa dell'ambiente vanno valorizzate. E' una delle leggi che voglio incardinare al più presto al Parlamento. Sono all'ultimo miglio per depositarla". Lo ha detto il Ministro dell'ambiente Sergio Costa nella Masterclass tenuta stamattina al Giffoni film festival.

"Tra i punti principali - ha aggiunto - c'è la tutela del mare dalle plastiche; voglio far sì che i pescatori siano i nostri alleati nella loro raccolta. Già Oggi il 50% di quello che pescano sono plastiche, ma dato che in base alla legge in vigore non possono raccogliere rifiuti, sono obbligati a rigettarle in acqua. E' una schizofrenia. Cambiando quella virgola della legge consentiamo a quei pescatori, aiutati, di raccogliere il proprio pescato ma anche le plastiche che poi lasceranno nelle isole ecologiche".

Costa aveva parlato dell'argomento oggi anche a Sky TG24, lanciando un appello: "Salviamo il mare dalle plastiche: nel periodo estivo ogni cittadino che si trova su una spiaggia e vede un pezzetto di plastica, lo raccolga e lo metta nella differenziata della plastica''.