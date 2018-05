Tetra Pak, entro 2018 cannucce succhi frutta riciclabili

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - La multinazionale svedese Tetra Pak ha annunciato che sta lavorando per sostituire le cannucce di plastica dei suoi cartocci di succo di frutta con cannucce di carta riciclabile, per ridurre l'inquinamento. Lo scrive il sito BusinessGreen.



Le cannucce sono da tempo sotto accusa perché inquinano i mari. Il governo britannico di recente ha annunciato che le metterà al bando, e diverse catene della ristorazione in Gran Bretagna le hanno già eliminate. Perfino il Torneo di tennis di Wimbledon quest'anno non le fornirà nei suoi bar e ristoranti.



"Sembra una cosa facile - ha detto il vicepresidente esecutivo di Tetra Pak, Charles Brand -, ma in realtà ci sono diversi grossi problemi per produrre una cannuccia di carta che abbia le proprietà richieste". Il materiale deve essere abbastanza robusto per non sfaldarsi a contatto col liquido, ma anche biodegradabile. Secondo Brand, "il nostro team di ricerca è fiducioso di poter trovare una soluzione, e che avremo una cannuccia alternativa di carta pronta al lancio sul mercato a fine anno".



I contenitori Tetra Pak sono di un materiale composito, formato al 74% da carta, al 21% da plastica (polietilene) e al 5% di alluminio. Vanno riciclati insieme alla carta. Le cannucce (e le confezioni di queste) invece sono di plastica. Se non riciclate, finiscono facilmente nell'ambiente, nei corsi d'acqua e nel mare, e vengono spesso inghiottite dagli animali marini.



