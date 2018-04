Tessile, da Ue restrizioni per 33 agenti chimici pericolosi

BRUXELLES - L'Ue ha approvato restrizioni per 33 sostanze chimiche che possono essere presenti in capi di abbigliamento, tessuti e calzature con rischio per la salute.



Cadmio, piombo, arsenico e altri agenti chimici generati nel processo di produzione o aggiunti intenzionalmente, per esempio per rendere le stoffe più resistenti, saranno soggetti a valori limite di concentrazione molto severi. La decisione dovrà essere esaminata da Europarlamento e consiglio Ue, e si applicherà dopo 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ue. A partire da quella data, vestiti, tessuti, stoffe e calzature che contengono le sostanze identificate, indipendentemente dal fatto che siano prodotti all'interno dell'Ue o importati, non potranno essere immessi sul mercato europeo.