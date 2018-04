Ny, Cuomo vuole bandire le buste di plastica

Presto i sacchetti di plastica potrebbero scomparire dallo stato di New York. Il governatore Andrew Cuomo ha presentato un disegno di legge per bandirli entro il prossimo anno. Cuomo ha descritto la misura come uno sforzo per contrastare una "piaga" che sta "causando un costo devastante alle nostre strade, acqua e risorse naturali". Se il disegno di legge sarà approvato, New York diventerà il secondo stato Usa insieme alla California ad adottare una misura simile. Di fatto anche le Hawaii hanno vietato i sacchetti di plastica: non esiste un bando statale, ma tutte le contee hanno approvato singoli divieti. Il piano potrebbe affrontare una dura battaglia in Senato, guidato dai repubblicani.

Tuttavia secondo quanto sottolineano diversi osservatori, la mossa di Cuomo e' sembrata piu' dettata da motivazioni politiche, visto che e' arrivata subito dopo che la sua sfidante democratica, l'attrice Cynthia Nixon (Miranda Hobbes in Sex and the City) durante una manifestazione ad Albany aveva detto che bisognava fare di piu' per salvaguardare l'ambiente. Il governatore, inoltre, nel 2017, aveva bocciato una legge della città di New York che imponeva una tassa di cinque centesimi sui sacchetti di plastica nei supermercati. All'epoca aveva detto che aveva piu' senso una regolamentazione a livello di stato. Poco dopo aveva creato una 'Plastic Bag Task Force', un gruppo di lavoro con le scopo di studiare delle opzioni, tra cui il bando totale. Se approvata, la legge di Cuomo entrera' in vigore dal 1 gennaio del 2019.