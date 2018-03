Più rischi morti premature da esposizione a piombo ambiente

WASHINGTON - Il piombo presente nell'ambiente, in particolare nei decenni scorsi, potrebbe essere legato a ben 256.000 morti premature tra americani di mezza eta'.

Ad aver calcolato i drammatici effetti sulla salute della sostanza, ampiamente presente in pitture, combustibili, batterie, prima che si iniziasse a regolarne le quantita', e' uno studio della 'Simon Fraser University' in Canada. I risultati denunciano cosi' un allarmante legame tra l' esposizione regolare - sia pure a bassi livelli - a sostanze contenenti piombo e la salute cardiovascolare: in particolare il piombo stimolerebbe un indurimento delle arterie, ipertensione e difficolta' circolatorie.

Tutti i partecipanti allo studio - 14.300 adulti Usa - sono stati sottoposti ad analisi sanguigne per determinare la presenza di piombo nel sangue. "I nostri dati riguardano la popolazione americana dai 44 anni in su', la cui esposizione al piombo e' avvenuta prima dell'avvio dello studio", spiega il rapporto pubblicato su Lancet Public Health.