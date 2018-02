Consegna cibo in bicicletta fa risparmiare 6400 ton/anno Co2

ROMA - Sono oltre 6.400 le tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera in un solo anno grazie ai rider di Deliveroo nei 12 Paesi dove è attivo il servizio di consegna cibo a domicilio in bici. Di questo taglio alle emissioni di anidride carbonica, 700 tonnellate solo in Italia, pari a quella assorbita da oltre 20 mila alberi o oltre 1.350 ettari di foresta. La stima del taglio alle emissione è fornita dalla stessa piattaforma di food delivery, che dichiara di consegnare cibo soprattutto grazie ai rider in bicicletta. In Italia sono l'80% del totale.



La maggioranza dei rider di Deliveroo consegna pasti in bicicletta, contribuendo così a una mobilità sostenibile e a impatto zero. Nel 2017, grazie a loro, nel mondo la CO2 risparmiata, sottolinea ancora Deliveroo, può essere paragonata al peso di 346 elefanti o a quello di 11 Boeing 747. Un quantitativo talmente grande che per essere assorbito sarebbero stati necessari oltre 300 mila alberi o 13 mila ettari di foresta.



"La nostra realtà - conclude Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia - è orgogliosa di contribuire alla salvaguardia e alla tutela ambientale. Gli straordinari risultati emersi da questa ricerca sono davvero incoraggianti e ci invogliano a proseguire su questa strada. Per questo motivo Deliveroo continuerà a promuovere l'uso della bicicletta nelle città dove opera, concorrendo a mantenere l'aria che respiriamo più pulita e diventando per i nostri clienti garanzia di sostenibilità oltre che di qualità".