Satelliti italiani a protezione dei mari australiani

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - I satelliti italiani Cosmo-SkyMed contribuiranno alla protezione dei mari australiani dagli sversamenti di petrolio: la società che ne commercializza i dati, e-Geos (80% Telespazio e 20% Agenzia Spaziale Italiana), si è infatti aggiudicata una gara internazionale per la fornitura di servizi di geoinformazione all'Amsa (Australian Maritime Safety Authority), l'autorità governativa deputata a garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino, nonché a coordinare le operazioni di emergenza in mare. La società e-Geos, in collaborazione con il partner locale Geospatial Intelligence Pty Limited, supporterà il monitoraggio degli sversamenti di petrolio grazie all'uso della costellazione radar Cosmo-SkyMed, in grado di controllare continuativamente e in ogni condizione di visibilità le aree di interesse. I dati satellitari consentiranno di individuare gli sversamenti illeciti in mare e le navi fonti di inquinamento, permettendo di indirizzare modalità e tempistiche di intervento.