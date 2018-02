Rifiuti elettronici, 3milioni di tonnellate raccolti in 13 Paesi Ue da 2002

Oltre 3 milioni di tonnellate, di cui oltre 266mila in Italia. E' la quantità di materiale che la Piattaforma europea per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici (Erp) ha raccolto e riciclato in 13 Paesi europei dal 2002. Del conto fanno parte 39 milioni di televisori, 12 milioni di frigoriferi, 17,5 milioni di lavatrici e oltre 67 milioni di piccoli elettrodomestici.

La Erp sottolinea come i rifiuti elettrici ed elettronici siano in continuo aumento su scala globale, e potrebbero arrivare a 52 milioni di tonnellate nel 2021. Ecco perché, sottolinea l'ad Umberto Raiteri, Erp "accoglie con favore" le iniziative Ue, come la strategia sulla plastica e il pacchetto rifiuti, quest'ultimo in particolare "per rafforzare il principio della responsabilità estesa del produttore e creare concorrenza nel mercato dei rifiuti".