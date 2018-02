Glifosato: Parlamento Ue approva commissione di inchiesta

(ANSA) - STRASBURGO, 6 FEB - Sconfitto dagli Stati, che hanno rinnovato per 5 anni l'autorizzazione del glifosato, il Parlamento Ue non si dà per vinto nella battaglia contro il più famoso erbicida in circolazione, approvando oggi, per alzata di mano, la creazione di una Commissione ad hoc chiamata ad esaminare le procedure comunitarie di autorizzazione dei pesticidi.



In particolare, la commissione dell'Eurocamera, che avrà una vita di 9 mesi, dovrà esaminare le possibili défaillances nei metodi di valutazione ed autorizzazione scientifica, il ruolo della Commissione Ue nel rinnovo dell'autorizzazione del glifosato e l'esistenza o meno di possibili conflitti di interesse nella procedura di approvazione. I 30 membri della nuova Commissione, che verranno eletti giovedì, dovranno inoltre valutare il ruolo delle Agenzia della Ue, tra cui l'Efsa di Parma, e indicare se dispongono delle risorse umane e finanziarie adeguate per poter realizzare i loro compiti.



Alla fine delle sue indagini, la Commissione presenterà il suo rapporto, che dovrà essere approvato dalla plenaria di Strasburgo. (ANSA).