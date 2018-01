Torino, Milano e Napoli le peggiori in Ue per lo smog

Torino, Milano e Napoli sono in testa alla classifica delle città europee più critiche per lo smog: i valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili (Pm10) si registrano a Torino (39 microgrammi per metro cubo), Milano (37) e Napoli (35), che primeggiano su Siviglia, Marsiglia e Nizza dove la concentrazione media annuale di Pm10 è di 29. Roma si piazza con Parigi al settimo posto con 28 microgrammi per metro cubo. È quanto emerge da un'elaborazione fatta da Legambiente sulla base dell'ultimo report del 2016 diffuso dall'Oms.

Tutte le città italiane incluse nel rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità "superano ampiamente il valore limite di 20 microgrammi/mc come media annua di Pm10 indicato dall'Oms per la salvaguardia della salute umana", afferma Legambiente nell'elaborazione dal titolo "Che aria tira in città: il confronto con l'Europa". Nella classifica europea basata su dati del 2013 (per le sole città francesi i dati si riferiscono al 2014) seguono Stoccarda, Barcellona, Dortmund e Berlino (24 microgrammi/mc), Glasgow (23), Bordeaux, Londra e Leeds (22), Monaco (21), Madrid (19), Valencia (17) e Liverpool (14). Negli anni successivi al 2013, la situazione delle quattro città italiane non è migliorata, a conferma di una "cronicità delle lacune per l'inquinamento atmosferico", spiega il coordinatore dell'ufficio scientifico di Legambiente Andrea Minutolo, indicando che la media annuale di PM10 a Torino è stata di 35 microgrammi/mc nel 2014, 39 nel 2015 e 36 nel 2016; a Milano è stata nei tre anni 35-41-36; a Napoli è stata 29 nel 2014 e nel 2015 e 28 nel 2016. A Roma, dai 29 microgrammi per metro cubo del 2014 si è passati a 31 nel 2015 e di nuovo a 29 nel 2016. "Un andamento che fa presupporre nuove procedure di infrazione", osserva Minutolo spiegando che le attuali procedure per l'Italia si riferiscono agli anni 2008-2012 e 2012-2014.

La scheda sulle città europee, anticipata da Legambiente all'ANSA, è contenuta nel dossier "Mal'aria di città 2018", con l'analisi dell'emergenza smog in Italia nel 2017 che sarà pubblicato alla vigilia della riunione di martedì prossimo, 30 gennaio, a Bruxelles convocata dal Commissario Ue per l'ambiente, Karmenu Vella con i ministri di nove Stati membri, tra cui Gianluca Galletti per l'Italia, sotto procedura di infrazione. Obiettivo è trovare soluzioni per affrontare il problema smog nell'Unione europea. Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Regno Unito e Italia si trovano infatti ad affrontare procedure di infrazione per aver superato i limiti concordati. Il vertice ministeriale è "l'ultima chiamata" che punta a garantire l'attuazione di misure efficaci altrimenti la Commissione non avrà altra scelta che procedere con azioni legali e rinviare tali Stati membri alla Corte di giustizia.