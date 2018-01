Pm10 oltre limiti, a Torino blocco diesel Euro 4

TORINO - Torna a Torino, a partire da martedì 16 gennaio, il blocco delle auto diesel Euro 4. Lo stop, dalle 8 alle 19, è stato deciso dall'amministrazione comunale, dopo che per oltre quattro giorni le polveri sottili hanno superato il limite di legge dei 50 mcg/mc. Blocco anche per i mezzi commerciali diesel, sempre fino all'Euro 4, ma con orario 8.30-14 e 17-19 dal lunedì al venerdì, 8.30-15 e 17-19 il sabato e nei giorni festivi.



Il ritorno alla normalità, ricorda sempre l'amministrazione comunale, sarà possibile soltanto con il rientro del valore delle micropolveri presenti nell'aria cittadina al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metro cubo, tetto previsto dalle norme europee.



Sul sito della Città di Torino sono elencate le categorie di persone e di veicoli per i quali è prevista l'esenzione del blocco. Per i mezzi che trasportano almeno tre persone (car pooling) è prevista la possibilità di circolare.