Pioggia non abbatte smog,blocchi a Torino e Pm10 in salita a Milano

- TORINO - Torino conferma anche per domani il 'semaforo rosso', con il blocco ai veicoli diesel fino all'Euro 5. Lo si apprende dal sito web della Città. La pioggia di queste ore, evidentemente, non è bastata a ridurre le Pm10, in calo ma anche ieri sopra i limiti di legge nonostante il traffico ridotto delle festività.



A Milano, nonostante la pioggia, le concentrazioni di Pm10 a Milano continuano a salire. Le rilevazioni per la giornata di ieri dell'Arpa (Azienda regionale protezione ambiente) registrano 78 microgrammi al metro cubo nella centralina di via Pascal (zona Città Studi) rispetto ai 62 del giorno precedente, 75 e 66 nelle zone centrali Verziere e Senato, rispetto 54 e 62.



La soglia di allerta è 50 microgrammi al metrocubo. In salita anche in provincia, come a Magenta 80. Nelle altre province a Casirate d'Adda (Bergamo), 82, a Monza 78. Da ieri a Milano e in altre città della Lombardia sono in vigore le limitazioni per la circolazione dei veicoli diesel fino agli Euro 4.