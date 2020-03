Lusso e sostenibilità, gli eco-casali in stile 'murgia'

La sostenibilità e il comfort declinati in stile 'murgia' e intrecciati insieme con il lusso. A farlo ci pensano i casali hi-tech a impatto zero realizzati nel cuore di Matera, grazie al progetto Lusseri.



I primi sei eco-casali - che godono anche di piscina, spa, palestra e sauna - sono in costruzione in zona Aia del Cavallo con lo stile contadino tipico di quelli di una volta, ma con un cuore tecnologico che gli ha permesso di fregiarsi del protocollo di certificazione EcO. Le abitazioni sono edifici 'nZeB' (che sta per nearly Zero energy Building) ad altissima prestazione che riducono i consumi e l'impatto nocivo sull'ambiente. Ogni residenza sarà dotata di impianti di raffrescamento, e produzione di acqua calda sanitaria e elettricità a consumo quasi zero. Le abitazioni si svilupperanno su tre livelli, collegati da ascensori. Sarà presente domotica all'avanguardia per controllare e gestire gli spazi domestici con un dispositivo touch, che si adatta a ogni esigenza. Il giardino si estenderà dai 600 agli 800 metri quadrati; l'edificio sarà integrato con impianti di energia rinnovabile, nello specifico fotovoltaico e pompe di calore. Ogni casale avrà uno spazio esterno tra i 700 e i 1000 mq.



Il progetto Lusseri - ideato da un'azienda che garantisce comfort e benessere (con brevetto BeS, Benessere e Salute) - prevede per la struttura dei casali cemento armato antisismico e coperture in legno pregiato. L'impresa edile per realizzarli ha messo a punto P55, un particolare e innovativo sistema di muratura stratificata di 55 centimetri, un modo per richiamare una pratica di realizzazione antica (maggior spessore alla parete) ma potenziata da tecniche moderne (la stratificazione con materiali isolanti). "In questo modo - spiega Antonio Pepe - si mantengono una bassa dispersione di calore, un basso consumo energetico, un'alta durabilità nel tempo, alto isolamento acustico, un'influenza positiva sul comfort e sul benessere termo-igrometrico e un elevato grado di resistenza al sisma".



(ANSA).