Grattacielo sospeso, 400 piante di frutti e ortaggi in 1 mq

Basta poco più di un metro quadrato per mettere in produzione contemporaneamente 400 piante di frutta e ortaggi attraverso la tecnica idroponica in un ambiente controllato, automatizzato e indipendente dalle condizioni esterne. Si chiama Totem farm ed è la nuova struttura realizzata grazie alla collaborazione tra il gruppo Vertical Farm Italia e alcune aziende e ideato per NovelFarm 2020, la Fiera di Pordenone che si terrà dal 19 al 20 febbraio. L'installazione è in grado di portare lo spettatore nel futuro delle coltivazioni verticali: entrando al suo interno, grazie a un gioco di specchi, si proverà la sensazione di essere uno 'sky farmer' sospeso tra frutti e ortaggi. Diverse le competenze che hanno dato vita a questo progetto: le luci a Led necessarie per la fotosintesi delle piante sono state prodotte con uno specifico spettro luminoso particolarmente efficace per l'indoor farming; il tutto monitorato con uno specifico sistema di controllo remoto della struttura con un impianto di refrigerazione per la soluzione nutritiva. Il progetto Totem farm risponde alla sfida di massimizzare la produzione a mq, ponendo l'accento sul tema dell'ottimizzazione della superficie di suolo occupata, due questioni chiave che sono alla base degli sviluppi futuri delle vertical farm. Totem Farm continuerà a produrre ortaggi per altri eventi organizzati da Fiera di Pordenone, al cui termine verrà donato ad una realtà del territorio.