Giovannini (ASviS), bene approvazione Senato del nuovo Cipess

"Bene che il Senato abbia votato l'emendamento al decreto clima, che abbiamo proposto, di trasformare il Cipe in Comitato interministeriale per la programmazione economica e per lo sviluppo sostenibile, il nuovo Cipess". Lo afferma, Enrico Giovannini, Portavoce, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) nel corso del convegno "Green new deal per una transizione equa e giusta" organizzato dall'Istituto Affari Internazionali in collaborazione con Wwf Italia a Roma.

"Da lì passano tutti i finanziamenti pubblici - sottolinea - e dunque con questo cambiamento speriamo che i nuovi investimenti si preparino a gestire una transizione ecologica giusta".



"Questo e' un modo non solo per evitare di buttare i soldi ma - conclude - di orientare gli investimenti ad una transizione che sia ecologica, giusta e da un punto di vista economico anche vantaggiosa".