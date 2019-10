Per 7 imprese su 10 cambiamenti climatici tema strategico

Per il 68% delle imprese i cambiamenti climatici sono un tema strategicamente rilevante; e oltre il 90% rendiconta regolarmente le proprie emissioni di gas serra. Questi alcuni dei risultati di un'indagine presentata oggi nel corso dell'evento 'La green economy nel reporting non finanziario', organizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, con il supporto di Itelyum, leader italiano nell'economia circolare, e in partnership con il Global compact network Italia.



Però, viene spiegato, "soltanto il 17% riporta un target di riduzione delle emissioni e ancora meno, il 5%, adotta un target in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi. Inoltre solo il 21% delle imprese rendiconta con chiarezza sugli investimenti effettuati per miglioramenti ambientali e meno di un'impresa su dieci riporta gli impatti ambientali connessi all'utilizzo dei propri prodotti".