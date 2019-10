Niente bicchieri né bottigliette d'acqua di plastica: per il Sinodo sull'Amazzonia spuntano piccole borracce blu ricaricabili con impresso lo stemma pontificio. La sala stampa vaticana ha così sostituito i contenitori per l'acqua a disposizione dei relatori che ogni giorno incontreranno i giornalisti per i briefing sul Sinodo.