Crociere, Royal Caribbean lancia 1400 tour sostenibili

ROMA - In occasione della Giornata mondiale del turismo che si celebra il 27 settembre di ogni anno, Royal Caribbean Cruises Ltd. ha annunciato l'apertura delle prenotazioni per 1.400 tour sostenibili in tutto il mondo.



Realizzati da tour operator sostenibili e certificati, questi speciali itinerari sono disponibili per tutti i marchi di Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) - Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Azamara - e offrono esperienze uniche in tutto il mondo.



Qualche esempio? Percorrere in kayak la costa occidentale di Maiorca, nuotare in un cenote (fiume sotterraneo) a Cozumel, nella terra dei Maya, vendemmiare nei vigneti della Pizzorno Winery a Montevideo, in Uruguay.



L'iniziativa è nata nell'ambito dell'intesa prevista entro il 2020 con il World Wildlife Fund (WWF) per il quale RCL si è impegnata a offrire ai propri passeggeri 1.000 tour realizzati da operatori certificati secondo lo standard GSTC (Global Sustainable Tourism Council) creato dalle Nazioni Unite.



Royal Caribbean ha stretto una partnership con il WWF nel 2016, con l'impegno di raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità in tre aree chiave: riduzione delle emissioni, approvvigionamento alimentare sostenibile e gestione delle destinazioni.