Conte, un patto con le imprese per un Green Deal progressivo

Sull'ambiente "chiederò un patto con tutto il mondo industriale e produttivo: io devo poter orientare il nostro sistema ma non posso mettere meccanismi incentivanti o disincentivanti senza nessun discernimento. Elaboriamo un piano industriale con un patto con tutto il mondo produttivo per cui progressivamente, attraverso meccanismi soprattutto incentivanti, riusciamo a orientare tutto il sistema verso la transizione energetica, verso un Green New Deal". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte dal palco di Atreju.



Carlo Robiglio, il leader della Piccola Industria di Confindustria, un pilastro della base associativa di via dell'Astronomia, accoglie con favore l'appello alle imprese del premier Giuseppe Conte per un Green New Deal. E' un approccio corretto? "Certamente si", risponde. Su questo fronte, spiega, "serve un progetto organico e non singole misure slegate, serve una logica di sistema".