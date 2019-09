Fenomeno Greta e i giovani, parte il simposio Greenaccord

Il fenomeno Greta Thunberg, la 16enne svedese attivista del clima e il ruolo dei giovani nella cura dell'ambiente come casa comune, il volontariato in versione eco come elemento di analisi sociologica, green job e biodiversità: questi i temi centrali del XIV Forum dell'Informazione Cattolica per la Custodia del Creato, a Cefalù (Palermo) dal 6 all'8 settembre, organizzato dall'associazione Greenaccord Onlus, in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e Lavoro della Cei e la Diocesi di Cefalù.



Di grande attualità anche la discussione sull'Amazzonia con un aggiornamento sulla preparazione del prossimo Sinodo.



L'appuntamento - giunto alla 14a edizione - ospiterà una quarantina di giornalisti. Il Forum si articola in due giornate e in tre sessioni di lavoro, affrontando lo stretto rapporto tra tre temi collegati tra loro: ambiente, giovani e lavoro. Si tiene al Santuario di Gibilmanna (venerdì pomeriggio e sabato mattina) e al Teatro Cicero nella Città di Cefalù (sabato pomeriggio).Nella sessione pomeridiana della prima giornata di venerdì 6 settembre, si parte con la presentazione del messaggio dei Vescovi italiani per la XIV giornata per la Custodia del Creato. Si prosegue con l'esame delle minacce alla ricchezza e al valore della biodiversità e degli ecosistemi: dopo aver valutato la biodiversità nel suo valore intrinseco e nella sua delicata e vitale funzione, ne viene data una chiave di lettura singolare valoriale con la disamina sui fondamenti teologici e biblici. A chiudere il tema, un focus sul territorio delle Madonie e la sua peculiare biodiversità. Nel corso della seconda giornata di sabato 7 settembre, viene dato spazio alla necessità e all'opportunità di confidare sui giovani per la cura della casa comune. Mediante un'analisi sociologica e socio-politica, si analizza la sensibilità giovanile e la tipologia del conseguente impegno sulle tematiche ambientali. La terza sessione è dedicata al lavoro generato dalla cura della casa comune. Gli interventi sono mirati a comprendere quanto e come i giovani di oggi vedano nel green job un' opportunità di impiego capace di produrre non solo lavoro ma anche promozione e cura del territorio.