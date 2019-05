Marrapodi (Cooperazione),investire nel caffè serve a pianeta

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Conosciamo tutti i rischi e le paure nel settore del caffè, ma penso che investire nel settore del caffè significhi investire nel pianeta, significhi fare un investimento coerente con i principi dell'Agenda 2030". Lo ha dichiarato Giorgio Marrapodi, direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo del ministero degli Esteri, nel suo intervento al dibattito "sfide e opportunità del settore del caffè" alla fiera Exco 2019 a Roma. "Il settore del caffè è parte della nostra strategia", ha aggiunto.



Tra le difficoltà del settore, Marrapodi ha sottolineato il calo di attrazione del settore agricolo rispetto a quello industriale. "Credo che sia importante investire nell'educazione, rendere l'agricoltura attrattiva e convincere le persone a continuare a lavorare in questo settore", ha spiegato. "Dobbiamo investire in un modello che possa garantire l'eliminazione dei rischi per i produttori di caffè, e noi stiamo lavorando su questo".





