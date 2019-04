Sviluppo sostenibile, 190 miliardi di investimenti entro il 2025

Investimenti per 190 miliardi, con un aumento della produzione di 682 miliardi e 242 miliardi di valore aggiunto. Questo quello che potrebbe accadere in Italia di qui al 2025, affrontando alcuni temi ambientali in chiave di economia 'verde' e sviluppo sostenibile; questo riuscirebbe a creare circa 800 mila nuovi posti di lavoro al 2025. Lo rileva il rapporto della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con gli economisti di Cles, presentato oggi a Roma in occasione del meeting di primavera. Lo studio, intitolato 'Rilanciare l'economia e l'occupazione in Italia con misure e politiche al 2025 per 5 obiettivi strategici di green economy', individua fra i temi principali crisi climatica, riduzione dei consumi di energia in case, scuole e uffici, accanto al forte aumento delle energie rinnovabili, impatti generati dallo spreco di risorse e smaltimento dei rifiuti accelerando verso l'economia circolare; un programma di rigenerazione urbana per migliorare le città; mobilità sostenibile.