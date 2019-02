Under 30 in gara per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Al via la terza edizione di "Youth in Action for Sustainable Development Goals": il concorso, rivolto agli under 30, che premierà le migliori idee progettuali in grado di favorire il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti nell'Agenda 2030. Quest'ultima è stata stilata nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'Onu per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l'ambiente.



I ragazzi dovranno ideare progetti che sappiano coniugare la crescita economica con la tutela dell'ambiente e il rispetto dei principi di equità sociale.



Il concorso è promosso da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Eni Enrico Mattei e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, ed è ospitato sulla piattaforma digitale ideaTRE60, in collaborazione con ASviS e con il supporto di Aiesec, Rus e Sdsn Youth.



I giovani - che da quest'anno potranno partecipare singolarmente o in team - devono essere iscritti a un corso universitario o post-universitario, o essere già in possesso di un titolo di laurea o post laurea. Saranno premiate le migliori idee progettuali al servizio dello Sviluppo Sostenibile: fino a 26 idee progettuali presentate individualmente, e un'idea presentata da un team.



A ciascuno dei 26 vincitori sarà offerto uno stage retribuito, fino a 6 mesi, presso uno dei promotori e partner dell'iniziativa. Tre saranno, inoltre, i premi speciali che daranno possibilità di frequentare percorsi formativi, partecipare all'International Conference on Sustainable Development di New York, una delle principali conferenze mondiali sul tema sostenibilità a settembre 2019. (ANSA).





