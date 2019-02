Hyundai, appello alla cooperazione per diffondere idrogeno

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Una maggiore cooperazione internazionale per affrontare la sfida legata ai cambiamenti climatici. E' quanto ha chiesto Euisun Chung, Executive Vice Chairman di Hyundai Motor Group, in occasione del World Economic Forum 2019. Chung è stato nominato co-presidente dell'Hydrogen Council, la coalizione globale di oltre 50 aziende che operano negli ambiti energetici e del trasporto sostenitrici del ruolo chiave dell'idrogeno nella transizione verso fonti di energia pulita. Durante l'appuntamento annuale a Davos, Chung e il presidente di Air Liquide Benoit Potier - rispettivamente neo co-presidente e attuale co-presidente dell'Hydrogen Council - hanno sottolineato la necessità di una collaborazione multilaterale per ottenere i benefici della diffusione globale dell'idrogeno. Attraverso questo messaggio i co-presidenti hanno affermato, con una posizione irremovibile, che la collaborazione tra pubblico e privato è l'unico modo per far sì che l'economia dell'idrogeno non rimanga solo un'idea ma diventi il vero catalizzatore della transizione energetica.



Grazie alla leadership dell'Hydrogen Council e il sostegno di Benoit Potier, Chung punta ad accelerare la realizzazione di una società a idrogeno e a zero emissioni, per far fronte alle sfide climatiche globali per le generazioni future.



Già a dicembre 2018 Hyundai Motor Group ha ribadito il suo impegno verso una società a idrogeno sfruttando le tecnologie delle celle a combustibile, annunciando la 'FCEV Vision 2030'.



Il progetto prevede di aumentare nettamente la capacità produttiva annuale dei sistemi di celle a combustibile fino ad arrivare a 700.000 unità entro il 2030, e di esplorare nuove opportunità di business per fornirle in futuro non solo ad altre realtà del mondo dei trasporti, ma anche ad altri settori come quelli della generazione e dello stoccaggio di energia.



(ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: