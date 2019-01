Edilizia,al cappotto sismico il primo premio Klimahouse 2019

Premiati i vincitori dell'edizione 2019 del Klimahouse Trend, l'award rivolto alle aziende più innovative nel settore del risanamento e dell'efficienza energetica in edilizia in Italia promosso da Fiera Bolzano insieme al Politecnico di Milano. Il verdetto della giuria è stato annunciato ieri, in occasione della giornata inaugurale di Klimahouse 2019.



Tra le 53 candidature al vaglio della giuria sono state premiate le aziende che si sono maggiormente distinte per l'eccellenza dei propri progetti. Anche quest'anno sono tre le categorie del Klimahouse Trend per ciascuna delle quali è stato decretato un vincitore tematico e, tra queste tre, un vincitore assoluto (Premio Absolute).



Per la categoria Innovation, dedicata alle aziende caratterizzate da eccellenti capacità nella ricerca industriale e/o tecnologica, nonché nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti innovativi nel campo dell'edilizia sostenibile ed energeticamente efficiente, il premio va all'azienda Ecosism per il prodotto "Geniale cappotto sismico". Il prodotto è una soluzione integrata e multifunzionale che riesce ad abbinare sicurezza sismica e isolamento termico ottimizzandone i costi.



Per la categoria Timely, rivolta alle aziende che dimostrano una spiccata attitudine a sviluppare prodotti e sistemi in grado di rispondere tempestivamente e concretamente ad esigenze estremamente attuali ed emergenti, il premio va all'azienda Wood Beton per il prodotto "Be Three". Il sistema è capace di rispondere alla crescente esigenza di sposare la tecnologia costruttiva in legno con la tradizione del cemento, in una soluzione tecnologica prefabbricata.



Per la categoria Widespread, dedicata alle aziende che hanno sviluppato e commercializzato prodotti e sistemi altamente competitivi, dimostrando la capacità di incontrare e soddisfare le necessità di ampie fasce di utenti, ottenendo una larga diffusione sul mercato, il premio va all'azienda Tesla per il prodotto "Powerwall 2". Il prodotto ha aperto un nuovo mercato ed è diventato un punto di riferimento del settore.



Il Premio Absolute, che identifica il vincitore assoluto di questa edizione, è stato assegnato al prodotto "Geniale cappotto sismico" dell'azienda Ecosism.











Sono state, infine, assegnate due menzioni speciali alle aziende: Sonnen per il prodotto "Sonnen Batterie hybrid 9.53" grazie alla sua capacità di abbinare un prodotto tecnologicamente avanzato con un innovativo modello di diffusione e business; Knauf Insulation per il prodotto "NaturBoard" che è stato capace di ridurre al minimo gli impatti ambientali di processo, anticipando le future prescrizioni normative.