L'Italia è sempre più rinnovabile, energia pulita in tutti i Comuni

ROMA - L'Italia dell'energia è sempre più rinnovabile. In tutti i Comuni c'è infatti almeno un impianto da energie pulite. Oltre 3 mila quelli autosufficienti per i fabbisogni elettrici; 37 sono al 100% rinnovabili grazie all'autoproduzione; in testa il fotovoltaico con 20 Gigawatt (GW). Questa la fotografia scattata dal rapporto 'Comuni rinnovabili' di Legambiente, presentato nel corso dell'apertura del forum 'QualEnergia', con La Nuova Ecologia e Kyoto Club e il contributo di Cobat.



Il nostro Paese - viene spiegato - compie un salto in avanti "in 10 anni" (quando erano 356 i Comuni rinnovabili): la produzione è cresciuta di "oltre 50 TWh (Terawattora), con un contributo delle rinnovabili passato dal 15 al 34,4% rispetto ai consumi elettrici, e dal 7 al 17,7% in quelli complessivi".



Secondo il rapporto è "la Lombardia la regione con il maggior numero di impianti a fonte rinnovabile in Italia con 7.989 MW installati (eredità idroelettrico); la Puglia è invece la regione leader per le nuove rinnovabili (solare e eolico, 5.056 MW su 5.388 MW totali)".