Black friday: protesta di Greenpeace con un pacco in plastica

MILANO - Un'enorme pacco regalo composto da rifiuti recuperati in plastica usa e getta: con questa installazione, comparsa questa mattina in centro a Milano, Greenpeace protesta contro il black friday.



Sul fiocco che chiude il pacco, posizionato in corso Vittorio Emanuele, una delle vie dello shopping milanese, c'è scritto 'il regalo che il pianeta non vuole', mentre alcuni volontari reggono cartelli che dicono 'Il pianeta non è usa e getta'.



Proprio oggi Greenpeace, insieme a Giacimenti Urbani, Fashion Revolution Italia e Zero Waste Italy, dà il via alla MAKE SMTHNG Week: una settimana di appuntamenti in giro per l'Italia per riscoprire "la bellezza di fare, riparare e creare, e di farlo insieme agli altri".