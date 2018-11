Wwf e Federbio,intesa per 40% agricoltura biologica nel 2030

(ANSA) - ROMA - Wwf Italia e FederBio hanno siglato a Roma un protocollo d'intesa che prevede un lavoro congiunto, nei prossimi cinque anni, volto a promuovere l'agricoltura biologica nel Belpaese. L'obiettivo dell'intesa, che rinnova l'alleanza stretta dalle due realtà nel 2011, è portare il biologico certificato al 40% della superficie agricola utilizzata, oltre a promuovere un Piano di azione nazionale per l'agroecologia.



Nel dettaglio, si legge in una nota, FederBio e Wwf si impegnano a realizzare progetti per l'analisi e la divulgazione di modelli praticabili di gestione multifunzionale delle aziende agricole biologiche e biodinamiche, volti al raggiungimento degli obiettivi previsti nella Strategia nazionale biodiversità.



Lavoreranno insieme alla promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea.