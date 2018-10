Dal programma Life 73, 5mln all'Italia per salvare l'ambiente

BRUXELLES - Dal 'cartellino rosso' per ridurre i rifiuti legati alle partite di calcio (4 tonnellate in media per ogni match Uefa) al car sharing elettrico per centri urbani di medie dimensioni in Lombardia, dalla tutela della biodiversità nei terreni agricoli abbandonati nell'Agro Pontino alle infrastrutture per facilitare il deflusso delle acque nei casi sempre più frequenti di precipitazioni estreme in Sicilia.



Sono solo alcuni dei 30 progetti italiani selezionati per il programma Life, con finanziamenti dal bilancio Ue per 73,5 milioni di euro, l'ammontare più alto tra tutti i paesi Ue che hanno presentato proposte. Al Belpaese vanno: 17,7 milioni per 7 progetti su natura e biodiversità, 17 milioni per 7 progetti sull'efficienza delle risorse, 11,6 milioni per 6 proposte sulla governance dell'ambiente, 8,2 milioni per 4 progetti per l'adattamento ai cambiamenti climatici e 17 mln per 5 progetti per contrastarli, 2,1 mln per un progetto sulla governance del clima.