Ikea:stop vendita cannucce in Gb,l'ultima è esposta al museo

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Ikea smette di vendere e servire cannucce usa e getta di plastica in Irlanda e Regno Unito, e per celebrare l'avvenimento espone l'ultima cannuccia al museo. Il colosso svedese dell'arredo ha creato l'installazione "The Last Straw", l'ultima cannuccia, al Museo del Design di Londra.



In mostra fino a sabato, la teca ospita una cannuccia azzurra attaccata a un bastoncino di legno, così da sembrare sospesa in aria. Parte dell'istallazione è anche un video in cui si mostrano le piccole azioni che ciascuno può compiere per proteggere l'ambiente.



"Le cannucce sono diventate un simbolo importante per il cambiamento, in tema di plastica monouso, ma questa campagna non riguarda solo le cannucce", ha detto Hege Sebjornsen, portavoce di Ikea. "Vogliamo attirare l'attenzione sulle migliaia di cambiamenti quotidiani che tutti possiamo apportare per avere un grande impatto sul pianeta".(ANSA).