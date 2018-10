Startup di maglieria sostenibile vince l'hackathlon CoopUp

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Si chiama Patu e scommette sull'abbigliamento sostenibile la start-up che ha vinto l'Hackathon di CoopUp Roma, il progetto di Confcooperative per favorire la nascita di nuove aziende cooperative.



L'idea è di tre giovani abruzzesi - Emanuela e Francesco Picchini e Altea Alia - che hanno costruito una rete territoriale in grado di abbracciare l'intera filiera produttiva della maglieria di alta gamma: dalla tosatura delle pecore del Parco nazionale del Gran Sasso alla produzione di maglieria, dalla tintura naturale della lana alla logistica, fino ad arrivare al packaging.



"Patu trasforma il concetto del 'fast fashion' in 'slow fashion', a partire dalle materie prime fino ad arrivare al concetto di maglieria durevole. I nostri maglioni sono di lunga durata, morbidi e riciclabili", spiega Emanuela, fondatrice della startup.



L'industria della moda - si legge in una nota - è la seconda più inquinante al mondo: ogni anno riversa negli oceani oltre 500mila tonnellate di microfibre, pari a più di 50 miliardi di bottiglie di plastica. In Italia consumiamo 14,6 kg di abiti all'anno, di questi neppure il 5% riesce a essere smaltito.



Tra gli altri progetti finalisti: Shiringù, il primo portale italiano per scambiare posti letto, passaggi in auto, cene e fare promozione territoriale; E-Tour, che propone pacchetti di esperienze "slow" tradizionali, per supportare le eccellenze italiane rendendo un viaggio più sostenibile mentre si gioca a fare il contadino, l'allevatore, il pescatore o il cuoco; Goody, la app per la spesa sostenibile che trasforma lo spreco alimentare nella cena con gli amici e nell'acquisto last minute; Effetto Sonoro, musicoterapia relazionale contro la depressione; Bellezza&Caffè, che punta sui prodotti cosmetici creati con i fondi di caffè. (ANSA).