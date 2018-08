Lego, in arrivo i mattoncini in plastica vegetale

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - Lego porta la plastica vegetale tra i suoi mattoncini. La compagnia ha iniziato a mettere in commercio un set realizzato con un polietilene 'bio', una plastica morbida ottenuta dalla lavorazione della canna da zucchero. La novità, annunciata nel marzo scorso, ha raggiunto per primi i negozi Lego di Germania, Austria e Regno Unito, per poi toccare Usa, Canada e altri Paesi.



Il primo set lanciato si chiama "Plants from Plants" ("piante dalle piante") e contiene 29 pezzi tra alberi e cespugli. Fino al 17 agosto sarà consegnato in regalo a chi fa acquisti di almeno 35 euro nei tre Paesi europei.



Lego ha collaborato con il Wwf per sostenere e creare la domanda di mercato per una plastica generata da fonti sostenibili e ha aderito alla Bioplastic Feedstock Alliance, un'iniziativa dell'associazione ambientalista per garantire l'approvvigionamento sostenibile della materia prima - la canna da zucchero - per l'industria delle bioplastiche.



Lego è una delle oltre cento grandi compagnie che hanno aderito a Re100, la campagna per raggiungere il 100% di energie rinnovabili. La società danese ha annunciato di essere arrivata al traguardo nel maggio del 2017.(ANSA).