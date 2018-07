Bioplastica dalla corazza dei granchi e dalle fibre alberi

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Ottenuta una pellicola di plastica biologica dalla corazza dei granchi e dalle fibre degli alberi: è sottile e flessibile ed è simile a quella utilizzata per conservare i cibi. Il nuovo materiale, descritto sulla rivista ACS Sustainable Chemistry & Engineering, si deve ai ricercatori dell'americano Georgia Institute of Technology.



I ricercatori paragonano la pellicola, spiega uno degli autori, James Carson Meredith, a quelle in Pet (polietilene tereftalato), che è un materiale plastico a base di petrolio usato anche per le bottiglie trasparenti. Sono anni che si cercano alternative naturali alla plastica e fra i principali candidati vi sono materiali fatti con la cellulosa delle piante e chitina, che è presente nel guscio dei molluschi, negli insetti e nei funghi. I ricercatori hanno usato entrambe le sostanze e hanno ottenuto un nuovo materiale flessibile, resistente, trasparente, che dopo l'utilizzo si può trasformare in compost. La pellicola è particolarmente adatta alla conservazione degli alimenti.