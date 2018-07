L'Italia dei servizi pubblici, Utilitalia lancia la gallery foto

ROMA - Cantieri e nuovi lavori, che intrecciano innovazione, tecnologia e sviluppo sostenibile nella vita quotidiana delle persone. Questa volta Utilitalia - la Federazione delle imprese di acqua ambiente e energia - parla per immagini e lancia una Gallery dei servizi pubblici sul proprio sito.



Non solo una piattaforma aperta al contributo di tutte le aziende associate - e a beneficio di cittadini, giornalisti e studenti - ma anche un archivio multimediale in stretto contatto con i social network; in particolare con Instagram, dove Utilitalia è presente con un proprio profilo (@utilitalia).



In questo modo, scorrendo fotografie e immagini, la Federazione prova a raccontare il lavoro di oltre 96 mila persone delle 500 aziende associate che ogni giorno assicurano i servizi pubblici a tutti i cittadini, garantendo acqua corrente dai rubinetti di casa, luce elettrica, gas, e pulizia ambientale delle città.



La Gallery dei servizi pubblici - raggiungibile a questo indirizzo http://gallery.utilitalia.it/home - inizia il proprio viaggio con oltre 750 fotografie, suddivise per sezioni che ci parlano per esempio dei cantieri ('lavori in corso'), delle buone e nuove pratiche ('innovazione'), del passato e di come si faceva una volta ('i servizi pubblici di ieri'), di arte ('immagini artistiche'), di lavoro ('i mestieri di pubblica utilità'), e della gente ('utenti, consumatori, clienti… amici').



Le fotografie, che possono essere usate liberamente citando l'azienda e la fonte (Gallery Utilitalia), continueranno a crescere grazie all'invio delle utilities associate attraverso un canale dedicato; sarà così possibile, per esempio, per i cittadini seguire anche l'evolversi di un semplice cantiere di manutenzione o la realizzazione di un'opera.