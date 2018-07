Università: Udine, nuovo corso Analisi gestione ambiente

(ANSA) - UDINE, 18 LUG - L'Università di Udine ha attivato la nuova laurea magistrale in "Analisi e gestione dell'ambiente-Aga" per l'anno accademico 2018/19, che ha lo scopo di formare figure professionali esperte nell'analisi e nella gestione degli ecosistemi e dei problemi ambientali, in grado di monitorare situazioni ambientali complesse in ambiente antropizzato, e in metodologie di bonifica, ripristino e conservazione.



Il corso, interateneo fra Udine e Trieste e con sede amministrativa a Udine, si svolge il primo anno nel capoluogo friulano e, dal secondo anno a seconda della scelta del percorso, a Udine per il curriculum in "Gestione del territorio" e a Trieste per "Monitoraggio e recupero ambientale".



"Nato da un processo di revisione del precedente corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, il nuovo percorso di laurea - spiega il coordinatore Luca Marchiol - è stato sviluppato dopo una fase di consultazioni con i portatori di interessi presenti sul territorio del Fvg. Il risultato è una revisione significativa del corso di laurea e una nuova collaborazione didattica con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.



La laurea magistrale Aga consente anche l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali, dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e dell'Ordine dei geologi. (ANSA).