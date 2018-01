EV ancora più 'verdi' con l'Audi Smart Energy Network

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Audi è protagonista di progetto pilota per lo sviluppo di reti elettriche sostenibili.



L'obiettivo del programma Audi Smart Energy Network è l'utilizzazione di accumulatori domestici alimentati con sistemi fotovoltaici per il rifornimento delle vetture elettriche e lo sviluppo di un innovativo network energetico. Dal coinvolgimento di alcune famiglie nell'area urbana di Ingolstadt, in Germania, e nel Canton Zurigo, in Svizzera la Casa dei Quattro Anelli punta - in collaborazione con partner specializzati nella gestione delle risorse energetiche - a sviluppare un'innovativa tecnologia basata sull'interazione dei sistemi fotovoltaici e degli accumulatori domestici. Il software di controllo, sviluppato dalla start-up elvetica Ampard, ripartisce intelligentemente l'energia solare in funzione del fabbisogno istantaneo o programmato della vettura, dell'abitazione e del riscaldamento domestico. Una caratteristica unica del progetto Audi Smart Energy Network consiste nell'interazione con la rete globale. Attraverso un'interfaccia di comunicazione integrata, tutti i sistemi sono interconnessi così da dare vita a una centrale elettrica virtuale e costituire un network intelligente. I dispositivi di accumulo domestici erogano una potenza bilanciata, cioè compensano le differenze tra l'energia prodotta e i consumi stabilizzando la frequenza della rete e stoccando per un lasso di tempo contenuto piccole quantità d'energia. Una soluzione prospettata nell'ambito dell'Audi Smart Energy Network che porta in dote sensibili economie. Gli utilizzatori dei sistemi fotovoltaici vedono infatti crescere l'apporto delle fonti rinnovabili ai fini dell'utilizzo personale, riducendo i costi di fornitura. "Stiamo sviluppando la mobilità elettrica nell'ambito di un sistema di approvvigionamento energetico globale - ha affermato Hagen Seifert, responsabile Energie rinnovabili e nuovi materiali di Audi AG - basato sempre di più sulle fonti rinnovabili. In questo siamo pionieri, dato che consentiamo ai produttori che partecipano al progetto d'immettere energia nella rete globale".