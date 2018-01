Si prepara 'rivoluzione' della luce per città più connesse e a basso consumo

MILANO - Si prepara una vera e propria 'rivoluzione della luce', per consentire alle nostre città di essere sempre più connesse attraverso una rete di comunicazione a basso costo e ridotto consumo energetico: svilupparla è l'obiettivo del progetto triennale 'Passion', avviato dal Politecnico di Milano (con il supporto di Fondazione Politecnico di Milano) insieme a 12 partner internazionali e il finanziamento del programma Horizon 2020 della Commissione Europea sotto l'egida della Photonic Private Partnership Photonics21, con un budget complessivo di 8,5 milioni di euro.



Nell'ultimo decennio si è assistito ad un continuo sviluppo della rete in fibra ottica in ambito metropolitano. Oggi, però, c'è 'un collo di bottiglia' nella trasmissione e nell'indirizzamento dell'enorme quantità di dati, dovuta al drastico aumento degli utenti, alla dimensione dei contenuti e alla convergenza con altre reti come quella mobile. La fotonica è la chiave per supportare l'evoluzione dell'intera infrastruttura, ma le tecnologie sfruttate oggi sono quelle tradizionali, usate per la rete di trasporto a lunga distanza, che risultano troppo costose e con un elevato consumo energetico.



L'approccio di Passion (Photonic technologies for progrAmmable transmission and switching modular systems based on Scalable Spectrum/space aggregation for future agIle high capacity metrO Networks) "è completamente alternativo, sia a livello di progetto dei componenti e dispositivi sia a livello di architetture e gestione della rete", spiega Pierpaolo Boffi, docente del Politecnico e coordinatore del progetto.



"L'obiettivo di Passion è permettere uno sviluppo sostenibile a livello di costi e consumi energetici, garantendo in futuro nelle nostre città la facile trasmissione e commutazione di un'enorme quantità di dati. Il successo del progetto non solo permetterà di rafforzare la leadership industriale europea nelle telecomunicazioni - precisa Boffi - ma contribuirà all'affermazione di una società sempre più connessa, con importanti ricadute sociali ed economiche".