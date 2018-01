L'oro riciclato dai computer trova nuova vita nei gioielli

I computer trovano nuova vita nei gioielli. Al Ces, la fiera dell'elettronica di consumo in corso a Las Vegas, l'azienda informatica Dell ha presentato una collezione di monili realizzata con l'oro riciclato dalle schede madri dei pc. A disegnarla, l'attrice e attivista Nikki Reed. La linea di gioielli si chiama Circular Collection e comprende anelli, orecchini e gemelli dalla forma circolare. L'oro, a 14 e 18 carati, si accompagna ad opali di provenienza eticamente certificata.



Oltre ai gioielli, Dell ha annunciato che userà oro riciclato anche per produrre nuove schede madri dei computer. La compagnia si è impegnata a usare 45mila tonnellate di materiali riciclati nei suoi prodotti entro il 2020. E l'impegno ambientale si estende anche al confezionamento. Dell si è infatti aggiudicata il riconoscimento per l'innovazione del Ces grazie agli imballaggi fatti con i rifiuti plastici raccolti sulle spiagge.



Con la sempre maggiore pervasività di smartphone, computer e altri dispositivi, la spazzatura hi-tech è in continua crescita.



Stando al rapporto "Global E-waste Monitor 2017" delle Nazioni Unite, i rifiuti elettronici nel 2016 hanno raggiunto 44,7 milioni di tonnellate su scala globale, un peso che è pari a 9 volte quello della piramide di Cheope, in Egitto, o a quello di 4.500 torri Eiffel parigine.



I materiali grezzi recuperabili dai rifiuti elettronici - tra cui oro, platino, argento, rame e palladio - hanno un valore stimato in 55 miliardi di dollari. Tuttavia il riciclo è documentato solo per 8,9 milioni di tonnellate di rifiuti. La maggior parte dei vecchi dispositivi finisce nelle discariche insieme ai metalli rari che contiene.