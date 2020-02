Eni avvia produzione del parco fotovoltaico a Porto Torres

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - L'Eni, attraverso la controllata Eni New Energy, ha inaugurato il nuovo parco fotovoltaico di Porto Torres, della capacità di 31 MW, realizzato su aree di Eni Rewind, società ambientale di Eni.



La produzione annua attesa dell'impianto, spiega una nota, sarà di 50 GWh, di cui circa il 70% sarà autoconsumata dalle utenze connesse alla rete di Versalis. L'impianto è al momento il più grande realizzato nell'ambito del progetto Italia avviato da Eni nel 2016 ed è il secondo realizzato dalla società in Sardegna, dopo quello ad Assemini (Cagliari). Il progetto, esteso su tutto il territorio nazionale, ha come obiettivo la riqualifica e il riutilizzo di aree industriali proprie per la realizzazione di impianti di produzione da energia da fonte rinnovabile, in coerenza con la strategia di Eni di transizione energetica e con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. La capacità fotovoltaica installata dall'Eni sale così a oltre 80 MW su 13 impianti in cinque Regioni.(ANSA).