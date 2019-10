Energia: Quercus cede Green Arrow Capital fondi rinnovabili

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Green Arrow Capital e Quercus Investment Partners hanno perfezionato un accordo per la cessione a Gac del 100% della società di gestione Quercus Assets Selection Sarl, piattaforma lussemburghese tra i primari fondi europei specializzati nelle Infrastrutture Energetiche Rinnovabili. L'acquisizione di Quercus Assets Selection permette a Gac "di affermarsi tra i primi dieci operatori in Europa e primo Asset Manager indipendente in Italia nell'ambito delle Infrastrutture Energetiche Rinnovabili, dove raggiunge circa 400MW in gestione per questo comparto". Per Quercus la cessione invece "è parte della strategia di investimento che si focalizzerà in Europa e altri Paesi Oecd (Organisation for Economic Co-operation and Development, ndr) dove il gestore inglese tornerà ad investire in nuove costruzioni senza l'ausilio di incentivi governativi, i cosiddetti investimenti in grid parity, e con strumenti alternativi ai fondi tradizionali". (ANSA).