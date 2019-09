Emirates punta sul solare e taglia 3.000 tonnellate CO2/anno

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Emirates Flight Catering, una delle aziende di catering più grandi al mondo e che fornisce servizi per il vettore e tutte le altre compagnie aeree con base all'aeroporto internazionale di Dubai, punta sull'energia solare e taglia le emissioni di gas serra. Ha realizzato un impianto per alimentare le cucine, la lavanderia e gli alloggi del personale con 8.112 pannelli grazie al quale sarà possibile ridurre di 3.000 tonnellate le emissioni di gas serra all'anno, l'equivalente prodotto da 518 abitazioni.



Quest'ultima iniziativa di Emirates Flight Catering, fa sapere un comunicato, "supporta la Dubai Clean Energy Strategy 2050, lanciata nel 2015 dallo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sovrano di Dubai" di cui uno degli obiettivi è di ricavare da fonti rinnovabili, entro il 2050, il 75% del fabbisogno energetico dell'Emirato.



L'impianto è in grado di produrre 4.195 megawattora di energia elettrica l'anno, consentendo all'azienda di ridurre del 15% il consumo di energia tradizionale. Il risparmio sul canone dell'energia elettrica è stimato in oltre 460 mila euro.(ANSA).