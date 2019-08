A Università Siena premio per ricerca su energia rinnovabile

(ANSA) - SIENA, 20 AGO - Premio di Legambiente al dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia dell'Università di Siena per un progetto di ricerca sulle nuove frontiere della produzione di energia rinnovabile. Il riconoscimento "Buone pratiche per l'innovazione" è stato conferito per il progetto 'Dipartimento di eccellenza' relativo alla sperimentazione 'Bio sensitized solar cells', progettazione di dispositivi innovativi per la conversione di energia solare.



"Il progetto, che serve a studiare l'applicazione di sistemi biologici alla produzione di fotovoltaico innovativo, è stato selezionato in ambito nazionale da una commissione tecnica", spiega una nota dell'Università di Siena. Il premio è stato consegnato alla direttrice del dipartimento Annalisa Santucci da Marco Onado, docente di Economia alla Bocconi di Milano.