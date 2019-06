Energia: Cao, futuro sarà mix con gas naturale-rinnovabili

HANOI - "Nel sud-est asiatico Saipem è presente sin dal 1995. La nostra presenza in Vietnam risale a più di 20 anni fa. Ci siamo dedicati a pipeline e alla tecnologia urea. Nel gennaio 2019, abbiamo ricevuto il contratto per la progettazione dell'ingegneria di base per lo sviluppo del giacimento di gas naturale e condensato Ca Voi Xanh, al largo delle coste del Vietnam, il più grande del paese. Tale progetto contribuirà allo sviluppo socio-economico del paese, alimentando l'industria locale e consolidando ulteriormente la nostra presenza nell'area del sud-est asiatico: negli ultimi 5 anni i nostri ricavi nella regione sono stati di circa 2 miliardi di euro". Lo afferma l'ad di Saipen Stefano Cao intervenendo al III Dialogo economico di alto livello Italia-Asean.



"La nostra presenza nel Sud-est asiatico riflette il modo in cui operiamo: puntiamo a creare valore anche per i Paesi in cui siamo presenti, attraverso un approccio industriale", spiega Cao prima di soffermarsi sulla situazione del mercato energetico in generale. "Stiamo attraversando una transizione energetica che, insieme alla volatilità dei prezzi del petrolio, sta colpendo profondamente tutto il settore, lungo l'intera catena del valore, dalle compagnie petrolifere ai fornitori. Questo ha portato tutte le società del settore ad avviare un profondo processo di riflessione, per identificare la forma migliore per continuare a stare nel mercato. Questa transizione ci guiderà attraverso un nuovo mix energetico, con più energie rinnovabili e gas naturale che svolgono un ruolo importante nel prossimo futuro supportato dai miglioramenti tecnologici", sottolinea l'ad di Saipem.